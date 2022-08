Sibilia e Gubitosa: "I 5 Stelle sempre coerenti, altrove solo ammucchiate" Il sottosegretario sarà fuori dalla competizione elettorale ma continuerà a sostenere il Movimento

Una sorta di conferenza di fine legislatura per Carlo Sibilia che dopo due mandati lascia il suo impegno in Parlamento.

Affiancato da Michele Gubitosa, che invece, ha manifestato la volontà di proseguire, il Sottosegretario all’Interno ha rivendicato i risultati del Movimento, unica forza credibile e coerente, a fronte di chi fa solo ammucchiate sui seggi e non sui programmi.

"Oggi c'è chi promuove il nucleare e gli inceneritori – esordisce Sibilia - Parlo di Calenda che si allea con chi, dall'altra parte, non sembra volere il nucleare e gli inceneritori. "Qual è, dunque, il collante di quest'unione? La percentuale dei collegi. E’ il momento, di smetterla di prenderci in giro. Oggi, più di ieri, abbiamo bisogno di interlocutori credibili. Può piacere o non piacere, ma il Movimento 5 Stelle è l’unica forza che ha fatto delle riforme.

"Il Superbonus, per esempio, nasce con una visione opposta del mondo rispetto all'energia fossile e all'incenerimento dei rifiuti. Solo in Irpinia, abbiamo un totale di investimenti messi a detrazione del valore di 700 milioni di euro: Questo significa imprese edili che possono ripartire e indotto".

"Riteniamo che Giuseppe Conte sia, anche in questa campagna elettorale, l'unico Presidente del Consiglio credibile" - gli fa eco Michele Gubitosa.

"Che cosa abbiamo dall'altra parte? Una destra che si è data una verniciata con la Meloni. Ma ci siamo dimenticati che Meloni, Salvini e Berlusconi hanno governato il Paese per venti anni? E del centrosinistra? Mi metto nei panni di un elettore del PD. Cosa penserà quando, il 25 settembre, dovrà votare Brunetta, Calenda, Gelmini? La realtà è che altrove ci sono ammucchiate, noi abbiamo sempre rimesso al centro dei temi”.