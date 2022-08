Volturara, 7 consiglieri si dimettono: Arriva il commissario prefettizio Sospeso il consiglio comunale. Cade il governo Manganaro

Con provvedimento emesso oggi il prefetto di Avellino, Paola Spena, ha sospeso il consiglio comunale di Volturara Irpina. Sempre oggi il prefetto ha nominato la dottoressa Ines Giannini commissario prefettizio dell'amministrazione, in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento dell'assise, a seguito delle dimissioni di sette consiglieri comunali sui 12 complessivi assegnati all'ente. Cade il governo Manganaro nel comune altirpino, in cui il referente della prefettura guiderà la pubblica amministrazione, in attesa di nuove elezioni.