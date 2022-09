Elezioni, mercoledì Luigi De Magistris ad Avellino Prima una tappa a Borgo ferrovia, poi conferenza stampa nei pressi della villa comunale

Mercoledì 14 settembre Luigi De Magistris, portavoce di Unione Popolare sarà ad Avellino alle ore 17:30, accompagnato da Giuliano Granato, Paolo Vittoria e gli altri candidati di camera e senato del collegio Campania 2. La prima tappa del portavoce dell'Unione Popolare sarà borgo Ferrovia, luogo simbolo di tanti temi (salute, lavoro, emigrazione, trasporti, ambiente, transizione ecologica) e tante battaglie (dall' isochimica alla stazione ferroviaria) che certamente avranno la priorità per Unione Popolare in Parlamento e nei luoghi istituzionali così come da sempre sono state priorità sociali per cui si sono battuti i partiti e movimenti che oggi compongono l' Unione. Alle 18:15 è convocata una conferenza stampa nei pressi della villa comunale di Avellino in cui De Magistris esporrà i principali punti del programma della lista che sta guidando verso le elezioni del 25 settembre, i cittadini e la stampa tutta sono invitati a partecipare.