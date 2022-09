Irpiniambiente, pubblicato l' avviso per il nuovo manager: ecco i requisiti Il presidente Buonopane esaminerà tutte le candidature che arriveranno

Candidature per la nomina dell'Amministratore Unico della Società Irpiniambiente S.p.A., pubblicato l’avviso. È stato pubblicato nella sezione “Avvisi Pubblici” dell'Albo Pretorio online della Provincia di Avellino l'avviso manifestazione di interesse per l'acquisizione di candidature per la nomina dell'Amministratore Unico della Società Irpiniambiente S.p.A, che gestisce l’intero ciclo di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a beneficio dei comuni della Provincia

Requisiti di ammissione. Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di laurea (DL) se conseguito secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (3+2), ora denominata Laurea Magistrale (LM) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, in: 2 - Ingegneria; - Giurisprudenza; - Economia e Commercio;

b) aver svolto qualificata attività manageriale/direzionale, tecnico-amministrativa o ingegneristica gestionale, per un periodo complessivo di almeno 2 anni in pubbliche amministrazioni o società private. Il curriculum vitae dovrà specificare ed esplicitare analiticamente l’attività svolta; c) cittadinanza italiana (o equiparata) o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) non incorrere in alcuna situazione di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013 nonché dalle determinazioni emanate in merito dall’A.N.A.C. e rispetto alle indicazioni contenute nella deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 22/04/2022 avente oggetto: “Indirizzi per la nomina e la designazione di Rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni”;

f) non incorrere in una delle ipotesi di inconferibilità previsti dallo Statuto; g) possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per legge; h) inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art .2399 del codice civile.

Domanda di partecipazione Possono presentare la propria candidatura tutti i cittadini italiani in possesso, al termine di scadenza del presente avviso, dei prescritti requisiti. Nella domanda di candidatura, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità tra le altre cose di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso e di non rivestire o aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizationi sindacali o di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, di non trovarsi in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, con Irpiniambiente S.p.A. o con la Provincia di Avellino; di non essere già rappresentante della Provincia di Avellino presso altri enti, aziende ed istituzioni; di non essere dipendente pubblico, di non aver ricoperto nei cinque anni antecedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale e/o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi

L’esame delle candidature sarà effettuato dal Presidente congiuntamente al Segretario/Direttore Generale della Provincia e al Dirigente del Settore 1, mediante valutazione comparativa dei curricula ed eventuale colloquio tra i candidati in possesso del curriculum ritenuto di maggiore interesse rispetto agli obiettivi da perseguire. L’eventuale colloquio, teso ad approfondire gli aspetti motivazionali e le specifiche conoscenze e competenze possedute rispetto al profilo atteso, verterà sull’approfondimento delle esperienze pregresse e sulle prospettive di continuità e rilancio della società. All’esito della valutazione la nomina dell’Amministratore Unico sarà perfezionata in sede di Assemblea della società. La nomina ha carattere fiduciario nel senso che riflette il giudizio di affidabilità sulla capacità del prescelto a rappresentare l’indirizzo politico-gestionale di chi l’ha individuato.

Compenso Il compenso spettante all’Amministratore Unico, pari complessivamente a € 89.010,77 annui, oltre oneri a carico della società, è composto da una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa, pari ad €. 45.260,77, è stabilita con riferimento al trattamento economico tabellare della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia e dalla contrattazione. La parte variabile si compone di una frazione, pari a € 35.000,00, correlata alla posizione e di una frazione, pari a €. 8.750,00, correlata al risultato e da erogare in dipendenza del raggiungimento di obiettivi annuali e pluriennali con particolare riferimento al miglioramento degli indici di performance, di fatturato e di efficientamento dei servizi e delle risorse umane nonché degli altri obiettivi specifici previsti dal socio unico.