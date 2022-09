Politiche, il Partito democratico incontra Susanna Camusso Appuntamento presso la Federazione Provinciale di Avellino alle 10.30

Il Partito Democratico d’Irpinia incontra Susanna Camusso. E’ in programma per domani, venerdì 16 settembre, con inizio alle ore 10.30 presso la Federazione Provinciale del Partito Democratico in via Tagliamento ad Avellino una conferenza stampa alla quale prenderà parte Susanna Camusso, candidata capolista nel collegio plurinominale Campania 2 in corsa per il Senato della Repubblica in occasione delle Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre.

Nel pomeriggio Susanna Camusso sarà a Grottaminarda per un incontro dedicato ai temi dello sviluppo con particolare riferimento alla Valle Ufita. All’appuntamento, che si svolgerà presso la Sala Thomas Menino, con inizio alle ore 19.00, interverranno Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda, Nicola Cataruozzolo, segretario del locale circolo del Partito Democratico, e Gabriele Uva, componente della segreteria provinciale del Pd con delega allo sviluppo e coesione della Valle Ufita.