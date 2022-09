Elezione Carfagna e D'Alessio: straordinario il risultato di Ariano in Irpinia Gambacorta: "Quasi 2000 voti in meno di 20 giorni di campagna elettorale ci riempiono di orgoglio"

"Esprimiamo grande soddisfazione per la meritata elezione di Mara Carfagna e Antonio D'Alessio nel collegio Salerno-Avellino della Camera dei deputati. Un ringraziamento speciale va ai giovani e meno giovani che hanno supportato me, Stefano Farina e Francesca Mite in queste settimane." E' quanto dichiara in una nota Domenico Gambacorta.

"Va sottolineato che il risultato ad Ariano è straordinario. Quasi 2000 voti in meno di 20 giorni di campagna elettorale ci riempiono di orgoglio.

Nei comuni limitrofi abbiamo avuto risultati a macchia di leopardo. Ciò vuol dire che che abbiamo territori da recuperare e cittadini il cui cuore politico possiamo e dobbiamo conquistare.

Una grande area veramente moderata attenta a contenuti e programmi si è espressa chiaramente su Azione di Carlo Calenda. Essere la prima forza politica nella mia città - conclude Gambacorta - ci impone di metterci immediatamente al lavoro per dare risposta a questo grande consenso. Questo ci sprona ad iniziare a lavorare per creare una rete di amici che credono in questo progetto. Una sola promessa: non ci perderemo di vista."