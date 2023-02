Il tweet di Gianfranco Rotondi: "L'arresto di Cozzolino suscita inquietudine" Il parlamentare irpino di Fratelli d'Italia commenta i clamorosi sviluppi del Qatargate

"Al di là di ciò che hanno fatto o non fatto, a me gli arresti di parlamentari europei in carica fanno una certa impressione. Siamo oltre il rito ambrosiano dei tempi di tangentopoli. E si tratta di nostri avversari, beninteso, ma la cosa deve dare ugualmente inquietudine". Così, su Twitter, il parlamentare di Fdi Gianfranco Rotondi, a proposito dell'arresto a Napoli dell'europarlamentare del Pd Andrea Cozzolino nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate.