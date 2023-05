Gubitosa (M5S) in Commissione antimafia: "Impegno sarà costante" Il deputato irpino designato dal presidente della Camera Fontana

Il deputato irpino Michele Gubitosa, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle, è stato designato dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana come membro della Commissione d’inchiesta Antimafia. Insieme a Gubitosa, per il M5S faranno parte della Commissione il Senatore Roberto Scarpinato, in passato magistrato antimafia e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, e Federico Cafiero De Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

La Commissione Antimafia, istituita per la prima volta inel 1962 con legge proposta dai Senatori Parri e Gatto, ha svolto la sua prima, storica seduta il 14 febbraio 1963, presieduta da Paolo Rossi. In base a quanto stabilito dall’articolo 82 della Costituzione, per le loro indagini tali Commissioni hanno gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La Commissione Antimafia, in particolare, svolge un importante ruolo nell’attività legislativa a proposito del fenomeno mafioso e vigila sui rapporti tra mafia e politica e tra mafia e informazione.

“Ringrazio il Movimento 5 Stelle – dichiara Gubitosa – per aver indicato il mio nome al Presidente della Camera. Sarà un immenso privilegio lavorare al fianco di figure del calibro di De Raho e Scarpinato, che ho da sempre ammirato per il loro impegno profuso nella lotta alla criminalità organizzata e nelle battaglie per un paese finalmente libero dal giogo delle mafie. Lo stesso, costante impegno che metterò ogni giorno nelle attività della Commissione. Giovanni Falcone diceva: ‘La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine’. Mi piace pensare che il nostro lavoro sia un piccolo mattone nella costruzione dell’Italia del futuro: un’Italia che avrà saputo scrivere la parola ‘fine’ sulla mafia” conclude Gubitosa.