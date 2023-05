Offese alla presidente Cucciniello, la solidarietà della maggioranza Nervi tesi con il consigliere Cipriano. E' accaduto durante la riunione della Commissione Cultura

I capigruppo di maggioranza di «Davvero», «Viva la Libertà», «Vera» e «Ora», Elia De Simone, Diego Guerriero, Gerardo Melillo, Carmine Montanile, e i consiglieri del gruppo misto, Antonio Cosmo, Gianluca Gaeta e Carmine Di Sapio, esprimono piena solidarietà e vicinanza alla consigliera Teresa Cucciniello, per le gravi offese personali ricevute, nel ruolo di presidente della Commissione Cultura, dal consigliere di minoranza, Luca Cipriano, durante la riunione dell’organismo consiliare svoltasi questo pomeriggio a Piazza del Popolo.

«Le affermazioni di Cipriano, che censuriamo con fermezza – dichiarano insieme i capigruppo e i consiglieri di maggioranza – sono altamente lesive della dignità del consigliere comunale e della persona della collega Cucciniello e risultano ancor più inaccettabili perché rese all’interno di una riunione istituzionale, quale quella della Sesta commissione consiliare. La normale dialettica politica tra maggioranza e minoranza non dovrebbe mai degenerare in comportamenti offensivi e denigratori come quelli di cui si è reso gratuitamente protagonista il consigliere Cipriano. L’auspicio è che voglia prenderne atto, scusandosi. – concludono – Attendiamo di conoscere al riguardo anche l’opinione delle opposizioni».