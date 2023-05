Riconoscimenti per medici in zone disagiate, c'è l'impegno del Governo Due ordini del giorno presentati dal deputato dem Toni Ricciardi

“Sono soddisfatto che il governo su due ordini del giorno al decreto bollette, firmati da me e il collega Di Sanzo, si sia impegnato a prevedere un intervento legislativo urgente volto a riconoscere al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all’interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo"

Così Toni Ricciardi, deputato del Pd che spiega in una nota. "Il Governo si è inoltre impegnato a prevedere un altro intervento urgente per riconoscere a questo personale che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali marginali un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.L’esecutivo finalmente, dopo le nostre iniziative parlamentari, ammette la necessità di un intervento. Le aree a rischio spopolamento non si salvano con le parole ma con le azioni concrete. Un decreto che fallisce l’obiettivo di sollevare un servizio sanitario nazionale in ginocchio e arrestare la fuga di medici, dirigenti sanitari e veterinari, delusi e insoddisfatti, ha fallito il suo obiettivo.Il governo ha dato risposte inadeguate e parziali. Faremo tutto il possibile per salvaguardare i plessi sanitari, i pronto soccorso delle aree del margine - che sono da Nord a Sud, ovunque, e vivono tutti lo stesso problema. Il governo ora dia seguito all’impegno preso!” ConcludeToni Ricciardi.