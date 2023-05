Morte Cusano, il ricordo della Lega: irpino autentico, politico acuto Il cordoglio del partito di Salvini

"Ciao, Gino. È sempre presto per dirsi addio quando l'ardore della vita è forte! È sempre presto per dirsi addio quando la voglia di ritrovarsi per nuove sfide è tanta! È presto per dirsi addio, Amico leale della Lega e dei tanti irpini, uomo tenace e amante della propria terra e delle proprie origini. E allora, che sia semplicemente un arrivederci, caro Gino.

La Lega - Campania tutta si stringe attorno alla famiglia per la scomparsa del fraterno amico, Generoso Cusano, dirigente storico del partito, uomo sensibile, politico acuto, irpino autentico". Lo scrive il partito della Lega Salvini Premier sulle proprie pagine social in memoria di Generoso Picone, dirigente del partito di Matteo Salvini in Campania.