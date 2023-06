Amministrative 2024 ad Avellino,il centrosinistra si presenta alla città Appuntamento venerdi 9 giugno alle 18 al Viva hotel

L'alleanza progressista verso le prossime amministrative si presenta alla città di Avellino. Venerdì 9 giugno alle 18 al Viva Hotel l'evento. " Avellino partecipa". Sei sigle insieme in un campo largo di centro sinistra: PD, Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Sipuò, Avellino Prende Parte e Controvento. Un progetto ambizioso per riconquistare la città, da opporre alla destra e al civismo mascherato di Festa per una nuova Avellino protagonista in Irpinia e in Campania. A un anno dalle elezioni gli schieramenti affilano già le armi e cominciano le grandi manovre verso il ritorno alle urne.