Pd, Toni Ricciardi tra i nuovi vicepresidenti del gruppo alla Camera Il deputato irpino: "Segnale importante per italiani all'estero e mezzogiorno"

«Sono onorato di aver ricevuto l’incarico di vicepresidente del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico. Ringrazio la capogruppo, Chiara Braga e le colleghe e i colleghi che hanno scelto di darmi fiducia» dichiara Toni Ricciardi, deputato irpino del Pd eletto all’estero, neo vicepresidente del gruppo Parlamentare dem. «È un segnale importante per i cittadini italiani residenti all’estero e per il Mezzogiorno. Nei prossimi mesi dovremo affrontare in Parlamento dossier importanti, a partire dalla devastante riforma sull’autonomia differenziata che rischia di spaccare in due il Paese. Lavoriamo insieme alla segretaria per costruire un’alternativa forte e credibile nelle aule parlamentari e nel Paese» conclude Ricciardi.

L'assemblea del gruppo Pd alla Camera, su proposta della presidente, Chiara Braga, ha eletto oggi il nuovo Ufficio di presidenza.

Questa la nuova composizione dell’Ufficio: Simona Bonafè (vicepresidente vicaria), Paolo Ciani, Valentina Ghio e l’irpino Toni Ricciardi (vicepresidenti); Andrea Casu e Federico Fornaro (segretari d’Aula), Piero De Luca (segretario con delega per il Pnrr, riforme e sicurezza), Sara Ferrari, Roberto Morassut e Silvia Roggiani (segretari con deleghe a comunicazione, coordinamento commissioni parlamentari, rapporti Senato e Partito); Andrea De Maria (tesoriere).