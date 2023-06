Sibilia: Tanti ricordi con Berlusconi, abbiamo portato Forza Italia ad Avellino Cosimo Sibilia: ho il cuore distrutto, addio ad un grande. Era geniale

"Potrei raccontare storie, aneddoti, pagine di ricordi indimenticabili. Potrei ricordare la grandezza di un uomo, Silvio Berlusconi, politico che ho sostenuto sin dal primo giorno quando nacque e facemmo nascere Forza Italia anche ad Avellino". Così Cosimo Sibilia ricorda il Cavaliere di Arcore nelle ore del lutto e ricordo del politico, dell' imprenditore e dell'uomo. "Con il cuore distrutto, voglio solo ricordare un uomo di una sensibilità senza pari, che va ben oltre la statura politica di protagonista della storia di questo Paese - spiega Sibilia -. Un uomo generoso, affettuoso, geniale al quale sono stato, sono e resterò per sempre legato. Ai familiari e a chi, come me, ha voluto bene di cuore a Silvio Berlusconi, mando un abbraccio dal profondo dell'anima.". Volto storico del Forzismo in Campania, il senatore Cosimo Sibilia attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti , ha rappresentato un riferimento importante per la compagine del partito, per molti anni

Il rapporto con Silvio Berlusconi e Cosimo Sibilia risale nel tempo: suo padre costruì per lui la Standa ad Avellino, al Corso Vittorio Emanuele. Benché si possa ipotizzare un rapporto nato con la politica, in realtà Sibilia, come più volte spiegato, grazie all'imprenditoria. La sua famiglia, infatti, ha costruito la Standa ad Avellino, lungo il corso Vittorio Emanuele, “e la Standa, come tutti sanno, era di sua proprietà». Poi venne la politica. Cosimo Sibilia nel 1995, si candido' al Consiglio Regionale della Campania con Forza Italia. Poi, sempre nella fila di Forza Italia, fece il suo ingresso in Senato. Nel 2021 l'uscita dalle fila del partito del Cavaliere di Arcore.