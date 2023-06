Azione, Francesco Testa responsabile nazionale tavolo di lavoro Under 30 Continua il percorso di crescita del partito di Calenda in Irpinia

Il Comitato provinciale di Irpinia in Azione ed il Comitato provinciale Under 30 salutano con soddisfazione la nomina di Francesco Testa a responsabile nazionale del tavolo di lavoro Under 30 “Ripopolare i piccoli comuni e aree montane”.

Continua il percorso di crescita del partito di Calenda in Irpinia e di promozione di una nuova classe dirigente giovane e competente. Francesco Testa, avellinese studente universitario, impegnato da sempre nel mondo dell’associazionismo giovanile e della promozione sportiva cittadina ha condiviso sin dalla nascita le scelte di Azione ed ha contribuito alla realizzazione di importanti iniziative giovanili in materia di tutela delle aree interne

"Voglio ringraziare – dichiara Francesco Testa – tutta la comunità di azione per la nomina ricevuta. Si tratta di una tematica a cui sono profondamente legato e che ritengo debba assumere un ruolo centrale nel dibattito pubblico italiano, poiché questi territori subiscono da decenni non solo uno spopolamento costante, ma anche una diminuzione dei servizi per chi rimane. Nel nostro Paese, i piccoli comuni sono 5.529 e rappresentano il 70% del numero totale dei comuni italiani. Riportare i giovani nei piccoli comuni dando loro occasioni di lavoro e nuove prospettive è una delle sfide più difficili da affrontare e noi siamo pronti!".

Questa scelta dimostra come il desiderio di partecipazione dei giovani sia forte ed evidenzia che ancora c’è voglia di credere nella politica che non si appassiona alle beghe legate alla gestione del potere, ma che immagina nuovi scenari di crescita e futuro per le nostre realtà, che continuano ad essere sempre più distanti dalla politica dei palazzi.

Viva soddisfazione la esprime anche Marco Pericolo, coordinatore provinciale Under 30 di Irpinia in Azione, secondo il quale “Scriviamo il futuro, l’evento che ha visto il coordinamento provinciale under 30 protagonista lo scorso 27/28 maggio a Roma, insieme ad altri 400 under 30 provenienti da tutta Italia, ha rappresentato, per il gruppo, un momento di confronto estremamente importante e formativo, perciò ritengo che la nomina di Francesco Testa a coordinatore nazionale di uno dei tavoli è motivo di grande orgoglio per me e per tutta la comunità politica di Irpinia in Azione.

Tale nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento al lavoro che il gruppo under 30 della provincia, costantemente porta avanti. Voglio esprimere, quindi, tutta la mia soddisfazione e auguro a Francesco buon lavoro, certo che il suo impegno e la sua dedizione porteranno il nostro gruppo ad essere sempre più protagonista”.