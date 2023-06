Rapporto Gimbe sanità. Petitto: "E' la foto del fallimento di De Luca" Il consigliere regionale all'attacco: "Campania ancora una volta bocciata"

"In Campania, per l’anno 2022, la percentuale di recupero delle prestazioni sanitarie è pari al 10% (dato Italia 65%). È quanto si evince dall’analisi della FondazioneGIMBE sul recupero, da parte delle Regioni, dell’assistenza medica saltata per la pandemia. In altre parole anche una volta la nostra Regione è “bocciata” nel settore della sanità". Così in una nota stampa il consigliere regionale irpino Livio Petitto che aggiunge: " A distanza di pochi giorni dai dati consegnati dal rapporto “Crea sanità”, arriva l’ennesima fotografia del fallimento della gestione De Luca.

Il recupero dei ricoveri chirurgici programmati è pari al 22% (dato Italia 66%); la percentuale di recupero degli inviti a screening oncologici è pari al 21% (dato Italia 82%); prestazioni di screening oncologico al 16% ( Italia 67%); prestazioni ambulatoriali è pari al 7% (Italia 57%).

Ed ancora la percentuale del finanziamento rendicontato rispetto a quello assegnato è pari al 35% (dato Italia 69%), mentre quella di committenza alle strutture private accreditate è pari al 37% ( Italia 29%). Numeri incontrovertibili per quel che ne dica qualche amico di De Luca della sanità privata che non conosce, nemmeno superficialmente, la nostra realtà territoriale".