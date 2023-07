"La Repubblica di Arlecchino", a Pratola Serra il libro di Mario Landolfi L'ex Ministro ospite dell'associazione culturale Agorà

Domani 15 luglio, alle ore 19:00, nella propria sede - c.so Vittorio Emanuele - l'associazione culturale Agorà di Pratola Serra presenterà il libro "La Repubblica di Arlecchino. Così il regionalismo ha infettato l'Italia" dell'Onorevole Mario Landolfi.

L'evento, che vedrà gli interventi di Sabino Morano, presidente dell'associazione metapolitica Primavera Meridionale, del sen. Vincenzo D'Anna e del professore Sergio Barile, sarà introdotto da Eugenio Musto, responsabile del dipartimento Famiglia e Lavoro di Primavera Meridionale.

Modererà la scrittrice Antonietta Gnerre.

"Siamo una Repubblica di Arlecchino. È dai tempi delle scuole elementari che siamo abituati a vedere l'Italia suddivisa per colori. È così che abbiamo imparato a distinguere la Lombardia dalle Marche, la Campania dal Piemonte e così via. Ma neppure il più fantasioso degli scolari avrebbe immaginato che quella policromia territoriale, dettata allora solo dalla didattica, sarebbe diventata tempo dopo il triste presagio del carnevale permanente in cui l'Italia sfila agghindata delle pezze di Arlecchino" un passo tratto dal libro questo molto significativo da cui si evince tutta l'essenza dell'opera. Punto di forza del libro, come afferma anche Gennaro Malgieri, è sicuramente la capacità dell’opera di trattare argomenti importanti e complicati in modo chiaro e lineare, accessibili anche a persone non esperte del settore, non proprio addetti ai lavori.