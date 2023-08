Ciclo rifiuti, Morsa (Fp Cgil): "Pronti a spiegare al Centrodestra dove sbaglia… È la Segretaria Generale della Fp Cgil, Licia Morsa, ad intervenire

“Sicuramente, a differenza di chi da un anno a questa parte è riuscito a portare solo scompiglio in un così delicato settore che tutto sommato nella nostra provincia è organizzato da anni, va riconosciuto al coordinatore di Forza Italia, Carmine De Angelis, il coraggio di rappresentare, anche se solo a mezzo stampa, ciò che la sua compagine pensa su come organizzare il ciclo integrato dei rifiuti. Senza mezzi termini, infatti, parla di “piccole cooperative” per piccoli sub ambiti territoriali”.

Così la segretaria generale Cgil di Avellino Licia Morsa che interviene nel dibattito sulla gestione del ciclo dei rifiuti in Irpinia invitando le forze politiche al confronto.

“In questo momento di confusione totale, dove la parte politica che detiene la leadership degli Enti coinvolti ha abdicato in favore dell’amministrazione giudiziaria, il Centrodestra ci propina la propria ricetta. A questo punto riteniamo opportuno confrontarci con quella parte della politica che, in qualche modo, si esprime, anche se proponendo soluzioni contro le quali abbiamo sempre lanciato l’allarme”. “Il nostro è un invito al confronto e magari provare a spiegare il perché, secondo il nostro modesto punto di vista, l’affidamento a “piccole cooperative” non può essere la panacea…anzi” conclude la sindacalista