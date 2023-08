Pnrr, l'allarme: "800 mln per le aree interne bloccati su un binario morto" Gambacorta: "Segnale pessimo del governo verso la strategia nazionale aree interne"

"E adesso le risorse per i comuni Aree Interne di tutta Italia finite su un binario morto salgono a 800 milioni di euro". A lanciare l'allarme è Domenico Gambacorta, già consigliere per la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) dell'ex ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna.

"Più esattamente 500 milioni del bando Infrastrutture sociali di Comunità de-finanziato senza indicazione di diversa copertura finanziaria - spiega Gambacorta - Altri 300 milioni bloccati, nonostante due delibere del CIPESS, fra Isole Minori, 43 nuove aree interne, oltre alle 72 aggregazioni della prima ora, prevenzione incendi e strade provinciali. Un segnale pessimo del Governo verso la Strategia Nazionale Aree Interne e i milioni di cittadini che vivono nei centri più lontani dai capoluoghi di provincia e di regione" conclude.