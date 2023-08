"Sul concerto del 16 agosto continuano ad esserci poca chiarezza e trasparenza" Avellino, Cipriano: tasse al massimo per una programmazione di poche settimane

“Un milione e 200 euro in eventi sono stati impegnati per il Summer Festival. Sono troppi fondi spesi in poco tempo. Senza contare che le tasse comunali lieviteranno per i cittadini”. Così Luca Cipriano, capogruppo dell'Opposizione in Comune ad Avellino. La Procura avrebbe aperto un fascicolo dopo le denunce del consigliere Giordano. Intanto il capogruppo di App a palazzo di Città, Francesco Iandolo, ha chiesto l'accesso agli atti, per conoscere nel dettaglio conti e spese del Palazzo per il Summer Festival. “Mi chiedo se era necessario spendere tutti questi soldi per l'Estate Avellinese, mentre povertà e bisogno crescono nelle famiglie – spiega Iandolo -. Avellino ha diritto ad avere una programmazione estiva di tutto rispetto e di grande richiamo, certo, ma mi chiedo se è stato giusto spendere soldi per eventi in questo particolare momento storico”.

Dal canto suo Cipriano spiega: C' è poca chiarezza su quanto speso. Benvenga l'intervento della Procura. Tutti questi soldi potevano essere spesi spalmando gli eventi su tutto l'anno,garantendo attrattive in tutti e dodici i mesi”.