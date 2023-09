Misuratori glicemia all’Asl di Avellino, Ciampi deposita interrogazione Il consigliere regionale: “Dopo la denuncia delle associazioni dei diabetici la Giunta faccia chiarezza”

“Ho depositato un’interrogazione sulla vicenda dei dispositivi per la misurazione della glicemia forniti all’Asl di Avellino. Si tratta di una questione che interessa migliaia di pazienti che, a seguito delle nuove forniture, lamentano attraverso le loro associazioni difficoltà nelle misurazioni. In particolare, secondo l’associazione dei diabetici, i sensori non fornirebbero valori glicemici attendibili. Alla procedura di gara indetta dalla Soresa per la fornitura dei sistemi di monitoraggio hanno partecipato Abbott S.r.l. e Alpha Pharma Service S.r.l.. Quest’ultima si è collocata al primo posto in graduatoria. Sono seguiti ricorsi al Tar, all’esito dei quali Alpha Pharma si è vista confermare la regolarità dell’aggiudicazione”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi.

“A fronte dei presunti malfunzionamenti dei dispositivi segnalati dalle associazioni dei pazienti e alle rassicurazioni dell’Asl di Avellino che sostiene che non vi siano criticità sotto il profilo tecnico dei prodotti Alpha Pharma, ho ritenuto opportuno chiedere alla Giunta regionale se e quali verifiche siano state avviate al fine di appurare la fondatezza delle segnalazioni, quali misure intende adottare per il superamento delle eventuali criticità riscontrate e - conclude Ciampi - se ritiene utile fornire rassicurazioni circa la regolarità e il corretto funzionamento del device di misurazione così da ripristinare la fiducia verso l’utilizzo di questo strumento di automonitoraggio del glucosio che può migliorare enormemente la quotidianità delle persone con diabete”.