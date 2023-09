Verso le amministrative ad Avellino, confronto sull'urbanistica Assemblea tematica organizzata dalla coalizione di centrosinistra

“Rigenerare e riqualificare. L’urbanistica per Avellino città pubblica” è il tema dell’assemblea tematica che la coalizione di centrosinistra costituita da Pd, M5S, Sinistra Italiana, Si Può, App e Controvento ha organizzato per lunedì 18 settembre alle 18 presso la Chiesa del Carmine. Si tratta del terzo appuntamento programmatico in vista delle prossime elezioni amministrative.

Nelle scorse settimane si sono già svolti gli incontri dedicati alle questioni dei servizi sociali e delle politiche culturali. Il quarto incontro vedrà al centro i problemi dell’ambiente della mobilità.