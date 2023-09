Avellino, capigruppo a confronto sui progetti del Pnrr Il 18 settembre convocata la conferenza dei capigruppo a Palazzo di Città

E' stata convocata per il prossimo 18 settembre la Conferenza dei Capigruppo del consiglio comunale di Avellino. Appuntamento alle ore 11.30 - in Sala Consiliare con all' ordine del giorno la discussione sui Progetti in essere anche in riferimento al PNRR Nazionale per lo sviluppo della Provincia Irpinia e della Città di Avellino.

I capigruppo proveranno a fare il punto sulla progettazione che investe il territorio della città capoluogo e dell'intera provincia.

Sono 97 i progetti Pnrr del Comune di Avellino validati e finanziati secondo Infodata. Di questi, 22 riguardano il servizio civile, 19 l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, 14 il miglioramento della qualità dei servizi pubblici digitali.

Poi ci sono 10 progetti per l'abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni e altri dieci per il rifinanziamento del fondo di internazionalizzazione, nove progetti per rafforzare le piattaforme di identità digitale e dell'anagrafe, 4 progetti per il rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma Pago Pa e due progetti per le Centrali operative territoriali.