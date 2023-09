Aree interne, firmata intesa con la Cia in commissione regionale Petitto: "L’obiettivo è creare sinergie per nuova occupazione"

"Questa mattina nella Commissione regionale speciale AreeInterne sancito un importante protocollo d’intesa con la Confederazione Italiana Agricoltori Cia Campania" A darne notizia il consigliere regionale irpino Livio Petitto.

"L’obiettivo è creare sinergie e strategie condivise con la categoria, al fine di favorire il rilancio economico e sociale del territorio e di consentire nuove forme di occupazione attraverso l’insediamento di nuove attività produttive, riducendo, così, il rischio di marginalizzazione e spopolamento che scontano le nostre aree interne" continua il consigliere Petitto "Un argomento, tra l’altro, strettamente vicenda scottante della proposta del DocCampania per il settore vitivinicolo che, come ho avuto già modo di denunciare, sarebbe completamente dannosa per tutta la filiera e il territorio".

"Per questo ho chiesto una audizione in Commissione dell’assessore #Caputo, allargato alla presenza delle associazioni di categoria, dei produttori e di tutti coloro che con questa ennesima operazione al ribassodi chi amministra la Campania, rischiano di veder compromesso un modello virtuoso creato da tempo in Irpinia con le DOCG" conclude Petitto