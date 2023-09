La Comunità Energetica Irpina vola in Europa, De Angelis: "Un’occasione unica" Il sindaco di Chiusano rappresenta l'Irpinia a Dublino il 10 novembre

“Un’occasione per far capire il valore dell’Irpinia e dei suoi progetti” così ha esordito il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis, dopo la notizia che sarà lui stesso a rappresentare il nostro territorio alla conferenza finale dei progetti Energy Communities Repository e Rural Energy Community Advisory Hub, che si terrà a Dublino, in Irlanda, il 10 novembre 2023 presso la prestigiosa Royal Dublin Society.

“Sono fiero di poter rappresentare l’Irpinia in un palcoscenico internazionale - ha proseguito De Angelis - Sono stato invitato come stakeholder e rappresentante della Comunità Energetica Irpina per descrivere le best practice attuate in quest’ambito. Quello della Comunità Energetica è un protocollo d’intesa importante, che coinvolge tutta la nostra provincia e tocca non solo l’ambito dell’energia pulita, ma anche quello delle risorse idriche e forestali, il turismo sostenibile, le infrastrutture, l’integrazione tra impianti e reti ma anche la sostenibilità delle attività produttive dislocate tra le nostre montagne con l’obiettivo dell’indipendenza energetica in alcuni settori, come quello agricolo.”

Sempre a proposito della Comunità Energetica Irpina, quest’ultima nasce nell’agosto del 2023 con la firma del protocollo tra Rino Buonopane, presidente della provincia, Gianluca Festa, sindaco di Avellino in rappresentanza dei 42 Comuni dell’Area Vasta di Avellino e il sindaco di Chiusano san Domenico Carmine De Angelis come rappresentante dei 10 Comuni che sono rientrati nel Progetto Pilota. Quest’ultimo ha avuto un finanziamento di due milioni e mezzo di euro, di questi due milioni provengono dai fondi del Pnrr.

In conclusione, parlando alla stampa, il sindaco De Angelis ha aggiunto: “Portare l’Irpinia in una conferenza internazionale non sarà facile ma, come detto, sono onorato di far capire che un territorio come il nostro, nonostante le tante difficoltà, possa essere d’esempio per il buon lavoro che stiamo svolgendo. Avendo dei fondi a disposizione, possiamo determinare un futuro diverso per la nostra terra e questo della Comunità Energetica è un esempio: volendo rielaborare le parole dell’illustre Francesco De Sanctis, l’Irpinia si muove bene quando si muove unita, questo è il vero segreto della nostra azione che finalmente va oltre i campanilismi che tanto hanno danneggiato le nostre zone, ma guarda al futuro in un’ottica di crescita che coinvolge più di 50 Comuni. Questa è la strada giusta e sarà questo l’esempio di ‘buona Irpinia’ che porterò in Irlanda.”