FdI, manifestazione regionale ad Avellino: in collegamento anche la Meloni Appuntamento sabato 23 e domenica 24 settembre. Parteciperà il ministro Sangiuliano

I Gruppi Parlamentari di Fratelli d’Italia, di Camera e Senato, hanno promosso in tutta Italia delle manifestazioni regionali che si terranno il 23 e 24 settembre 2023.

Due giorni in cui saranno illustrati i risultati ottenuti dalla prima forza parlamentare nel primo anno del Governo Meloni. Per la Campania è stata scelta la città di Avellino e la manifestazione si terrà per l’intera durata presso il centro congressi dell’Hotel de la Ville (via Palatucci 20).

Gli accrediti si apriranno alle ore 10,30 mentre i lavori avranno inizio alle ore 11,30 di sabato 23 settembre.

Dopo la relazione introduttiva del Commissario Regionale e Segretario della Presidenza del Senato, Sen. Antonio Iannone, i panel riguarderanno l’impegno del Governo Meloni per il sud con gli interventi di tutti i Deputati e Senatori campani dei gruppi parlamentari del Partito (Gimmi Cangiano, Marco Cerreto, Gianfranco Rotondi, Marta Schifone, Imma Vietri, Giulia Cosenza, Domenico Matera, Giovanna Petrenga Sergio Rastrelli).

Alle 17 interverrà il Ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, che relazionerà sulle realizzazioni del suo Ministero e il valore identitario della Cultura. La giornata si chiuderà con una sezione dedicata alla Legge che riconoscerà lo sport in Costituzione.

Domenica alle ore 10 ci sarà l’intervento del Vice Ministro agli Esteri, On. Edmondo Cirielli, che relazionerà sul Piano Mattei e la politica estera del Governo Meloni, mentre alle ore 11 sarà lo stesso Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, a concludere i lavori in video collegamento.

Il Senatore Antonio Iannone dichiara: “Abbiamo scelto Avellino per dare un segnale alle aree interne troppo spesso trascurate dai precedenti governi nazionali e completamente ignorate dalla politica regionale di De Luca e del Pd. Tra l’altro ne parleremo segnatamente a riguardo del decreto Sud messo in campo dal Governo Meloni. Ringrazio tutti i colleghi Parlamentari che porteranno un contributo di qualità e fattività dimostrato in questo primo anno. Al compleanno di Fratelli d’Italia avremo l’onore di ospitare anche due autorevoli esponenti di Governo, il Vice Ministro Cirielli e il Ministro Sangiuliano, che sono l’orgoglio della nostra terra campana in seno al Governo. Con i Dirigenti, i militanti e i simpatizzanti di Fratelli d’Italia vogliamo scrivere un nuovo destino per la nostra regione, sfrattando De Luca e portando anche sui nostri territori il buongoverno del centrodestra”.