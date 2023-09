"Salario minimo e transizione energetica: cosi riparte l'Irpinia" Sandro Ruotolo a Villa San Nicola rilancia la battaglia sull'occupazione nelle aree interne

Fuga dei giovani e caporalato, il Mezzogiorno e, in particolare le aree interne come l'Irpinia, stanno pagando un prezzo altissimo. L'ex senatore Pd Sandro Ruotolo ha fatto tappa nell'Alta Valle del Sabato per incontrare i giovani e per parlare delle criticità e della precarietà lavorativa di questi territori. “Dobbiamo essere consapevoli che negli ultimi 20 anni abbiamo perso 460mila laureti nel Sud Italia. Oramai il livello dei laureati é uguale a quello dei titoli minori. C'è sempre più lavoro povero e sfruttamento. Ormai il salario minimo è una realta in tutta Europa, la Meloni lo riconosca". Ecco allora che, per un'area che negli anni '80 ha conosciuto un forte boom economico grazie all'industria automobilistica, oggi il futuro può coniugarsi solo con l'ambiente e le specificità dei territori. “Penso alla transizione energetica e alle rinnovabili - chiosa Ruotolo - solo cosi l’Irpinia e le aree interne possono rilanciare l’occupazione”: