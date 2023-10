Il viceministro visita cantiere dell'alta capacità: "Segnale importante" D'Ercole (Fd'I): Grane attenzione del Governo Meloni sulle aree interne

"Dal viceministro Galeazzo Bignami giunge un segnale importante a chi - anche in questi giorni - ha cercato di introdurre mere polemiche di parte su uno dei principali progetti di sviluppo della nostra". Così Giovanni D’Ercole Vice commissario provinciale Fratelli d'Italia

La visita del viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami al cantiere dell'Alta Capacità Napoli Bari è l'ennesimo segnale di attenzione del Governo Meloni alle aree interne. Il viceministro, accompagnato da una folta delegazione di Fratelli d'Italia, dal senatore Matera ai vicecommissari D'Ercole e Fruncillo ed i presidenti dei circoli di Grottaminarda, Ariano e Taurasi, nella sua visita ha tra l'altro ribadito l'impegno del governo per la piattaforma logistica in Valle Ufita, impegno assunto formalmente dal ministro Salvini. Fratelli d'Italia ribadisce l'esigenza di una sinergia necessaria tra l'amministrazione regionale ed il governo nazionale che, purtroppo, spesso manca a causa di una evidente difficoltà dell'ente Regione (in particolare di chi lo impersona) nello spogliarsi delle etichette di parte per far crescere il territorio. "Il presidente De Luca - conclude il vice commissario D'Ercole, che ha accompagnato il viceministro di Fratelli d'Italia Bignami - deve necessariamente avviare un processo di seria interlocuzione con il governo, che ha inteso assumere una veste di coordinamento dei fondi europei, anche in ragione della conclamata incapacità di spesa della Regione Campania" Conclude D'ercole