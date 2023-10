Governo, Boccia (Pd): Italia sempre più ai margini dell'Europa Il presidente dei senatori del Pd dalla festa dell'Unità di Avellino.

"Dalla piazza di Roma della Cgil alla Festa dell'unità di Avellino per ribadire la compattezza, non solo del Partito democratico, ma delle forze politiche alternative a questa destra antieuropea e populista. L'Italia è sempre più ai margini dell'Europa e la condizione economica ci preoccupa molto. La Nadef taglia la sanità pubblica, la scuola, i servizi pubblici e sul lavoro garantisce il minimo indispensabile. Per questo motivo anche domani saremo in piazza con il firma day, con i nostri banchetti per raccogliere le firme per il salario minimo. È una battaglia comune di tutte le opposizioni e non molleremo di un millimetro. La piazza dell'11 novembre lanciata da Elly Schlein sarà la piazza di tutti gli italiani e le italiane che vogliono costruire un'alternativa a questa destra". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, dalla festa dell'Unità di Avellino.