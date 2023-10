Voto Avellino, Rotondi: "Genovese ma non solo. Tanti nomi competitivi" Il deputato FdI: "Nel centrodestra clima di grande collaborazione"

Verso le amministrative ad Avellino del 2024, centrodestra a lavoro per serrare i tempi e definire la candidatura a sindaco.Gianfranco Rotondi, intervenuto alla presentazione del libro dell'ex senatore Vincenzo D'Anna al Circolo della Stampa, "benedice" quella di Rino Genovese ma sottolinea che si stanno valutando anche altri nomi.

"Il fatto stesso che venga ipotizzata la candidatura di una figura della società civile, un giornalista che ha un gradimento e un’apertura trasversale, dice che il centrodestra è in corsa. Se non ci fosse un piano di competitività reale, nomi come questi non sarebbero presi in considerazione. Lo reputo un segnale incoraggiante"

"Ma, allo stato, ci sono anche altre figure che sono state ipotizzate dal coordinatore di FdI che sono altrettanto valide, come Modestino Iandolo, Vincenzo Sbrescia, Giovanni D’Ercole che per anni è stato in prima linea in città. Tutti nomi competitivi”.

Insomma nel centrodestra si respira un clima di grande collaborazione che, al momento, fa escludere il ricorso allo strumento delle primarie: “La scelta del metodo è dettata forse più da un bisogno di mobilitazione, il nostro è un elettorato più sonnacchioso, non si fanno certo le primarie perché non si vuole scegliere" – conclude Rotondi.