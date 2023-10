Fratelli d'Italia ad Avellino, Meloni: "Un anno di governo a testa alta" Alla convention del partito è intervenuta in videocollegamento la Premier

Ad Avellino recuperata la seconda giornata della manifestazione “L'Italia vincente – Un anno di risultati” annullata a settembre per la morte dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Fratelli d'Italia riconferma l'attenzione verso le aree interne della Campania. Il vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli sottolinea i traguardi raggiunti in un anno di governo. “Dal punto di vista internazionale abbiamo riacquistato credibilità e autorevolezza, abbiamo avviato una riforma assistenziale importante togliendo da mezzo il reddito di cittadinanza che era un voto di scambio di Stato e ottenuto comunque buoni risultati sull'occupazione”.

"L'obiettivo - per Cirielli - è radicarsi ancor di più sul territorio per essere alternativi al Pd e a De Luca e in questo senso diranno tanto le prossime sfide elettorali".

Conclusioni affidate in video collegamento alla Premier Giorgia Meloni. “Dopo un anno ci ritroviamo un'Italia che cammina a testa alta, un'Italia più giusta, che sa essere d'esempio dentro e fuori i confini nazionali, senza favoritismi e scorciatoie. Non abbiamo interessi personali da perdseguire e una ad una stiamo scardinando quelle incrostazioni di potere che hanno affogato questa nazione”.