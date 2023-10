Martusciello (FI): La procura indaghi sull'assunzione della moglie di Petitto Attacco durissimo dal commissario azzurro ai consiglieri regionali Caldoro e Petitto

Dal Pd a Fratelli d'Italia, il salto compiuto da Livio Petitto non lascia solo dubbi e domande nel campo del centrosinistra che il consigliere regionale ha lasciato ormai da tempo, ma anche dal centro destra stanno arrivando in queste ore attacchi e domande scomode per il consigliere regionale eletto con il partito Animalista a Palazzo Santa Lucia e oggi capogruppo dei Moderati e Riformisti.

E' il commissario di Forza Italia Campania Fulvio Martusciello che con un post pubblicato sulla sua pagina social a sollevare il "caso Petitto" invocando l'intervento della Procura di Nola per fare luce sull'assunzione della moglie del consigliere regionale di Avellino al Comune di Tufino.

Martusciello scrive:

"Una domanda sorge spontanea e la rivolgo a Stefano Caldoro: ma tu che sei stato per il centrodestra la bandiera della meritocrazia, che hai raccontato agli elettori del centrodestra che noi eravamo diversi.. non ti vergogni di aver lasciato Forza Italia per fare un gruppo con capogruppo Petitto? Chiediamo che la Procura di Nola apra una inchiesta per verificare la legittimità delle procedure concorsuali che hanno consentito alla moglie del consigliere Regionale Petitto, di vincere il concorso nel Comune in cui è sindaco il comandante dei vigili di Avellino".