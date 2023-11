Chiusano San Domenico: intitolato a Emilio Ruggiero il circolo Pd Ieri l'evento

Si è tenuto ieri 04/11/2023 il congresso per l'elezione del nuovo direttivo per la riapertura del circolo del Partito Democratico di Chiusano Di San Domenico (AV). L'assemblea costituente, alla presenza della coordinatrice Provinciale del circolo del PD Enza Ambrosone e del vice - segretario provinciale del PD Vittorio Ciarcia ha eletto a ruolo di segretario di circolo Ruggiero Antonello, vice segretario Fortunato Valentina e Tesoriere Fornaro Angelo. Il segretario Ruggiero dichiara: "La vera sfida sarà quella di riavvicinare le persone al Partito". La vice segretaria Fortunato dichiara:" Lavoreremo per stimolare un maggiore interesse politico - sociale verso le idee del Partito Democratico". Il circolo sarà intitolato all'ex assessore provinciale ed ex sindaco di Montefalcione Emilio Ruggiero.