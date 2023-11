Avellino, nasce il partito dei pensionati e lavoratori d'Italia Antonio De Lieto presidente nazionale

Venerdi 1° dicembre alle ore 10.30 presso il Circolo della Stampa di Avellino si presenta ufficialmente il “Partito pensionati e lavoratori per l’Italia”. Questo movimento nasce in Irpinia e intende radicarsi in tutta la nazione. Ad oggi, a seguito di un’assemblea interna sono state stabilite 9 cariche:

ANTONIO DE LIETO Pres. Naz.le

MASSIMO PICONE Segr. Naz.le

ANNA PATERNOSTRO V. Segr. Naz.le e resp. Donne

GIANLUCA AMATUCCI V. Segr. Naz.le e resp. Relazioni esterne,

TERESA CAPUTO V. Segr. Naz.le e resp. Organizzativo

ANGELO DI PALMA V. Segr. Naz.le, Tesoriere e Comparto Scuola

GENNARO SANNINO V. Segr. Naz.le Comparto Sicurezza

FRANCO PICARDI V. Segr. Naz.le Delega Sicurezza

NICOLA DE GENNARO Delegato Naz.le Comparto Lavoro