Sturno, il centrismo e il futuro dei moderati: l'esempio di De Mita Domani la proiezione del docufilm sull'ex premier e il dibattito

Il 24 novembre, alle ore 16.00, presso l’Auditorium Comunale di Sturno, si terrà un incontro dedicato alla figura di Ciriaco De Mita, Presidente del Consiglio e Segretario della Democrazia Cristiana. Proprio qui nella piazza di Sturno nel 2008 una delle ultime interviste in pubblico dell'ex premier, con marco De Marco.

L’incontro, al quale prenderà parte anche il Presidente di Magna Carta Gaetano Quagliariello, è organizzato dal Comune di Sturno e dalla Film Commission Regione Campania e vedrà la proiezione del film “De Mita, l’animale politico”, prodotto da Film Commission Regione Campania e diretto da Roberto Flammia.

Sarà un’occasione per riflettere sulla figura di Ciriaco De Mita, una delle personalità più importanti della storia politica italiana. De Mita fu Presidente del Consiglio dal 1988 al 1989 e Segretario della Democrazia Cristiana dal 1982 al 1992. Fu un protagonista della Prima Repubblica, ma anche un uomo di visione che ha contribuito a plasmare la storia d’Italia. Ma non si tratta solo di una gionta di ricordo perché il pensiero demitiano "continua a parlare" come recita lo slogan scelto per la locandina dell'evento. E parla a quel mondo centrista a cui i grandi partiti guardano con sempre maggiore attenzione.

Mai negli ultimi 20 anni il panorama politico italiano è stato così ricco di formazioni, medie piccole, e a volte piccolissime, che si definiscono “centriste” e "moderate”, almeno in teoria, e capaci di trovare alleanze e affinità tanto a destra quanto a sinistra. Ne parleranno autorevoli esponenti politici. Il prigramma dell'iniziativa prevede i Saluti affidati a Vito Di Leo, Sindaco di Sturno e Franco Di Cecilia, Consigliere Provinciale di Avellino. Il dibattito vedrà la partecipazione del Sen. Enrico Borghi, On. Giuseppe De Mita, Sen. Marco Follini, Sen. Gaetano Quagliariello, On. Ettore Rosato. Modera Andrea Covotta, giornalista Rai Quirinale.