Giosi Ferrandino: "L'Europa scommette sulle aree interne e i piccoli borghi" Brindisi di Azione ad Ariano Irpino con il deputato europeo Giosi Ferrandino. Ecco il suo messaggio

Ampia adesione al brindisi di fine anno organizzato dal direttivo provinciale di Azione Avellino insieme al coordinamento arianese presso l'hotel Kristall di Ariano Irpino.

Dopo l'apertura del segretario designato Mimmo Gambacorta il quale ha posto l'accento sugli ingenti finanziamenti europei a disposizione delle amministrazioni locali altresì sulle difficoltà che quest'ultime si trovano ad affrontare per via dei ritardi provocati dal Governo, il quale rivolge anche pochissima attenzione al sud, si sono susseguiti gli interventi dei componenti del direttivo provinciale Stefano Farina, Rosalia Passaro e Raffaela Manduzio.

Le conclusioni sono state affidate al deputato europeo di Azione Giosi Ferrandino: “Le prossime elezioni europee segneranno uno spartiacque tra chi come Azione mira a creare un’Europa più forte e coesa e chi invece mira a smantellarla, riportandoci indietro di decenni.

E’ fondamentale che i cittadini comprendano la centralità delle istituzioni europee nella vita di tutti i giorni: pensiamo al Covid e alle risorse che sono state liberate per fronteggiare l’emergenza oppure al Pnrr. Azione è il più europeista tra i partiti italiani che si presenteranno alla tornata elettorale del giugno 2024 ed è per questo, sono convinto, che i cittadini lo premieranno con il loro voto.

In questi anni in Europa abbiamo lavorato molto sulle piccole comunità montante e sui borghi delle aree interne, proponendo leggi e stanziando fondi per implementare la rete di trasporti e la connettività, favorire il ripopolamento, creare consorzi turistici.

E’ un segnale di attenzione ma non solo, perché preservare questi luoghi, renderli una prospettiva di vita concreta, ci permette di alleggerire la pressione antropica sulle grandi città e, soprattutto, conservare storia, cultura e tradizione di spaccati delle nostre comunità che dobbiamo preservare ad ogni costo”.

Alla manifestazione inoltre erano presenti il candidato al consiglio provinciale di Avellino Generoso Moccia, reduce da un ottimo risultato elettorale e un considerevole numero di amministratori locali, iscritti al partito e sostenitori.