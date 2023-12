Festa: "Benny De Maio? Designato da altri, io invece ho scelto di candidarmi" Il sindaco: lontano da partiti e ideologie ho civiche forti. Pronto alla sfida

È pronto per le amministrative 2024 il sindaco Gianluca Festa che, con malcelato orgoglio, ammette: "ho pronte liste e candidati, voglio confermare il mio patto con la città".

E non usa mezzi termini il sindaco Gianluca Festa nel parlare del suo anniversario, il candidato del centrosinistra Benny De Maio, a margine della conferenza stampa di presentazione del Capodanno, conclusa con un brindisi. “Non so se è un avvocato o un notaio, mi sembra che, fino ad ora, si sia limitato a prendere atto della coalizione e dei candidati. Insomma, non mi pare che la sua campagna elettorale parta con i migliori auspici. De Maio è stato scelto dagli altri, dalla coalizione, non ha scelto lui di candidarsi. Io, al contrario, ho scelto candidati e programmi. Sono un sindaco particolare, pretendo impegno e sforzi ma grazie al lavoro di tutti siamo tornati ad essere capoluogo, lo ha riconosciuto non solo la Campania ma l’Italia intera” Sui complimenti di Gianfranco Rotondi che gli ha riconosciuto il buon lavoro svolto Festa spiega che “I complimenti fanno sempre piacere quando vengono da persone come Rotondi e dalle forze politiche di opposizione ma ho ribadito che ho un impegno con la città, ho sottoscritto un patto con i cittadini, mi ripresenterò sostenuto dalle mie liste civiche, vera alternativa che mi garantiscono di non essere subordinato ad appartenenze e alle ideologie, ogni scelta sarà fatta nell’interesse della comunità che governo”.

Il sindaco ha poi parlato della partnership con RDS e del progetto centro autisno. Ma non solo ha anche annunciato il passaggio “della nostra anagrafe al convento di San Generoso, mancano solo gli arredi. Poi gli uffici del tribunale potranno trasferirsi presso gli spazi della vecchia anagrafe e potremo riappropriarci di Palazzo de Peruta di concerto col Trinbunale e il Ministero. Per quel che riguarda la casa della cultura Victor Hugo c’è un contenzioso con la ditta, non siamo stati fortunati rispetto alla società che si è aggiudicata i lavori, ma abbiamo sciolto il contratto e procederemo a nuovo affidamento”.