Voto, ecco la Nuova Avellino: il centrosinistra presenta De Maio Sarà sfida tra Gianluca Festa e il candidato di Pd, M5S, App e Controvento

"Per una nuova Avellino, una città protagonista in Irpinia e in Campania". Dal programma al candidato sindaco. Con l’assemblea pubblica nel corso della quale verrà avanzata la proposta programmatica “Una nuova Avellino. Per una città protagonista in Irpinia e in Campania”, le forze politiche che l’hanno promossa - Pd, M5S, Sinistra italiana, App e Controvento – chiuderanno la fase del lavoro svolto in questi mesi attraverso i tavoli tematici aperti alla comunità.

Avvieranno contemporaneamente l’altra che porterà la coalizione ad affrontare le prossime elezioni comunali con il candidato sindaco Benedetto De Maio. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 gennaio alle ore 18.00 presso la sala convegni del Viva Hotel.