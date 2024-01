Avellino, prove di dialogo Partito Pensionati e Lavoratori per l'Italia e FdI Verso le amministrative di primavera

Il Partito Pensionati e Lavoratori per l'Italia accoglie l'invito al congresso provinciale ricevuto da Fratelli d'Italia. Di seguito la dichiarazione del Segretario Nazionale Massimo Picone:

"Sabato 20 gennaio 2023 ad Avellino si terrà il Congresso Provinciale di Fratelli d'Italia.

Nella giornata odierna il Commissario cittadino, Avv. Vincenzo Quintarelli, ha invitato una delegazione del "Partito Pensionati e Lavoratori per l'Italia" a prendere parte alla riunione.

Non possiamo che accettare con piacere questo invito al fine di ascoltare i programmi del partito tenendo in debito conto le scelte che saranno operate in vista delle Amministrative per il Comune capoluogo.

Già in passato si era creato un dialogo tra i due partiti con un serie di incontri informali per discutere delle prossime elezioni al Comune di Avellino, della composizione delle liste e della scelta del candidato a Sindaco da sostenere.

Da parte nostra c'è piena disponibilità all'ascolto e al confronto al fine di discutere successivamente di possibili punti di unione su progetti e scelte in vista delle Amministrative stesse.

Il nostro partito ha intenzione di creare una lista da presentare alle prossime elezioni ed è nostra ferma convinzione di portare avanti una linea che sposi l'importanza di agire per la collettività e per il bene comune dei cittadini tenendo come obiettivo primario quello della vivibilità".

Questo il testo della missiva:

"In qualità di commissario cittadino di Fratelli d'Italia Avellino, ho il piacere di invitare il rappresentante cittadino del partito dei Pensionati e Lavoratori al congresso provinciale di Fdi che si terrà sabato 20 Gennaio 2024, ore 16, all'Hotel de la Ville, in via Palatucci n°20. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti."