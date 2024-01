Avellino: caos nel centrosinistra, De Maio rinuncia alla candidatura Ora spunta il nome di Rosato. Ma nel Pd c'è chi chiede di scegliere il candidato con le primarie

L'avvocato Benedetto De Maio rinuncia alla candidatura a sindaco per il centro sinistra.

Ormai manca solo l'ufficialità. Il penalista, che ha accusato negli ultimi giorni seri problemi di salute, è pronto ad annunciare la sua indisponibilità alla candidatura, spiegando i motivi che gli impediscono di affrontare un impegno così importante. De Maio avrebbe già ringraziato i rappresentanti dei partiti che gli avevano proposto la candidatura e si prepara ad uscire di scena dall'agone politico.

Ora il centro sinistra è in tilt. Si rincorrono già diversi nomi. Il più autorevole sembra essere quello di Pino Rosato, ex manager della città ospedaliera che lui ha contribuito a far nascere a dimostrazione delle sue grandi capacità ad amministrare la cosa pubblica. Non c'è solo il nome di Rosato tra i possibili candidati. Il consigliere regionale Maurizio Petracca potrebbe essere un'ipotesi così come Fiorella Pagliuca attuale responsabile dell'Ufficio scolastico provinciale. Resta da capire cosa farà il Pd. Perché ora in molti a via Tagliamento chiedono di ricorrere alle primarie. E in quel caso sarebbero coinvolti dirigenti come Enza Ambrosone e il consigliere comunale uscente Nicola Giordano. Ma sbilanciarsi in previsioni in questa fase è davvero complicato.