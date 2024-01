Amministrative Avellino, è ufficiale: De Maio rinuncia alla corsa a sindaco Le motivazioni nella lettera aperta ai cittadini che pubblichiamo integralmente

Commosso per la solidarietà e l'incoraggiamento manifestatimi da tante persone in questi ultimi giorni, comunico la mia intenzione di inunciare a candidarmi quale Sindaco in occasione delle prossime elezioni amministrative in citta.

Le complicazioni di na brutta influenza stagionale, che mi ha colpito nell"immediata vigilia dell'assemblea pubblica programmata per la mia presentazione ufficiale, consigliano un approfondimento diagnostico che mi induce sin da ora a riservare, con carattere di assoluta priorità, ogni attenzione alla mia salute onde potermi dedicare, con la dovuta serenità, alla mia professione di avvocato.

Sono stato lusingato dall'indicazione del mio nome da parte dei partiti e delle forze politiche della coalizione di centrosinistra (Partito Democratico, Movimento Cinquestelle, Sinistra Italiana, Si Può. Avellino Prende Parte e Controvento), che ringrazio senza infingimenti, il cui programma ho condiviso in maniera convinta.

Per il bene della città spero che tutte le componenti della coalizione continuino a camminare sempre insieme perché solo cosi si potra andare lontano.

Auguro a tutti buon inizio di campagna elettorale.