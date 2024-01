Amministrative Avellino, De Maio rinuncia. Iandolo: "Restiamo uniti e coesi" Il consigliere di APP: "Non sciupiamo il lavoro fatto fino ad ora"

Adesso è ufficiale. Il penalista Benny De Maio rinuncia alla candidatura a sindaco per il centrosinistra. Il percorso per il campo largo adesso si fa più tortuoso. Il consigliere comunale di Avellino Prende Parte Francesco Iandolo commenta così: “Restiamo uniti e coesi. Se De Maio dovesse rinunciare alla candidatura ripartiremo dalle questioni del programma elettorale, su cui vogliamo continuare a lavorare, e proveremo a cercare un'altra persona che, così come De Maio, possa incarnare quello spirito di rinnovamento su cui non indietreggiamo assolutamente".

Sui nomi che circolano per l’alternativa a De Maio risponde: "Si tratta di ricostruzioni fantasiose che non corrispondono a realtà. Sicuramente, ciascuno nei propri gruppi sta facendo delle riflessioni su come andare avanti. Di fronte a una difficoltà personale, non si può fare altro che prenderne atto. Il dato reale è che, dopo mesi di lavoro e anni in cui una coalizione simile non è mai esistita, siamo arrivati insieme e abbiamo provato a fare sintesi riuscendoci".