Amministrative: "Grazie comunque a De Maio, già a lavoro per una nuova Avellino" Il centrosinistra riparte dopo la rinuncia dell'avvocato penalista

I rappresentanti delle forze politiche e delle associazioni che hanno dato vita alla coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni amministrative ad Avellino ringraziano Benny De Maio per la disponibilità data al momento della proposta di candidatura a sindaco.

Nel prendere atto della decisione di rinunciare all’impegno a causa delle sue condizioni di salute, manifestando assoluta e sincera solidarietà si augurano che presto possa ristabilirsi e rientrare in un quadro di piena normalità.

Benny De Maio, in queste giornate di confronto con i rappresentanti della coalizione di centrosinistra, ha avuto modo di confermare il suo attaccamento al destino della città, fornendo subito il suo contributo di analisi e proposta alle questioni che riguardano il presente e il futuro della comunità.

Egli rappresenta una risorsa di qualità per il centro-sinistra e siamo certi che, ristabilitosi pienamente, vorrà garantire il suo impegno e il suo supporto.

Siamo già a lavoro insieme, con uguale passione e determinazione, ripartendo dalle priorità programmatiche individuate negli scorsi mesi, per per la costruzione della nuova Avellino.