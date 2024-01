Avellino, caos nel centrosinistra: scende in campo il senatore De Luca Sabato la conferenza stampa a via Tagliamento del leader del Pd che ricorderà anche David Sassoli

e' un momento di difficoltà nel centrosinistra ad Avellino dopo la rinuncia di De Maio alla candidatura a sindaco. E ora scende in campo il senatore Enzo De Luca che sabato alle ore 10 terrà una conferenza stampa nella sede del Partito Democratico di Avellino, in via Tagliamento.

Oggetto dell'incontro, la situazione politica in vista delle prossime scadenze elettorali europee e amministrative, con riferimento all'attuale momento che sta attraversando il Pd. Ma non solo.

I lavori saranno introdotti da una breve riflessione sulla figura di David Sassoli, a due anni dalla prematura scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo, avvenuta l’11 gennaio 2022. «Il ricordo e l’eredità che ha lasciato all’Europa l’amico David Sassoli costituiscono un prezioso patrimonio di valori e idee, indispensabili per rivitalizzare con i partiti la democrazia nel nostro Paese e nell’Unione», afferma Enzo De Luca, che questa mattina a Roma prenderà parte all’incontro promosso nel Campidoglio dal titolo: “L’eredità di David Sassoli: un viaggio verso una nuova Europa. L’evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Claudio Sardo (giornalista e curatore del volume “La saggezza e l’audacia”, raccolta dei discorsi di David Sassoli), di Romano Prodi (Presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i popoli S&D) e di Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico