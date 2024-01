Avellino: de Magistris ha scelto il candidato sindaco, i partiti sono in crisi L'ex sindaco di Napoli lancia Aldo D'Andrea che è stato al fianco degli operai ex Isochimica

Per un candidato che esce di scena un altro che annuncia la sua sfida. Ad Avellino ne vedremo delle belle fino alla data del voto.

Lo stallo nei partiti alla ricerca del candidato

Dopo la rinuncia dell'avvocato De Maio il centrosinistra riflette sul da farsi. L'ex manager del Moscati Pino Rosato resta un'ipotesi. E nemmeno il centro destra sta meglio, dilaniato da dubbi amletici: appoggiare Festa, come spingono Petitto e D'Agostino (e Rotondi) oppure puntare sul giornalista Rai Rino Genovese che contende la candidatura a un rappresentante più politico dell'area, come Giovanni D'Ercole. Staremo a vedere.

Aldo D'Andrea il candidato sindaco di de Magistris

In questo stallo pericoloso, scioglie ogni riserva la pattuglia di Unione Popolare, il movimento lanciato dall'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che in una intervista a Otto Channel tv tempo fa aveva confermato che ci sarebbe stata la presenza di una lista, alternativa all'attuale amministrazione comunale. Il candidato sindaco sarà Aldo D'Andrea, medico, che si è contraddistinto ad Avellino per la sua battaglia al fianco degli operai dell'ex Isochimica.

“Ci mettiamo a disposizione di chi realmente vuole cambiare le cose in questa città. Faremo delle proposte con un programma chiaro che sottoporremo all'attenzione dei cittadini di Avellino”, sottolinea D'Andrea, che quanto prima terrà una prima uscita ufficiale in pubblico con la presenza di Luigi de Magistris.