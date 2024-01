Avellino, caos nel centrosinistra: rinviata la conferenza stampa di De Luca La nota ufficiale: impegni istituzionali del senatore avellinese

La prevista conferenza stampa del Sen Enzo De Luca, prevista per questa mattina alle ore 10.00 nella sede del Partito Democratico di Avellino, è stata rinviata a data da destinarsi per sopraggiunti e non previsti impegni istituzionali. L'incontro - dedicato alla situazione politica in vista delle prossime scadenze elettorali europee e amministrative – sarà riconvocata nei prossimi giorni nella stessa sede.