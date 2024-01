Amministrative, rebus centrosinistra. Unione Popolare lancia D'Andrea De Magistris punta sul medico: "Sarò inclusivo, non mi candido contro qualcuno"

Archiviata la candidatura del'avvocato penalista Benny De Maio, ora il centrosinistra guarda avanti. Il campo largo è già a lavoro per trovare un'alternativa. De Maio era un nome capace di fare sintesi, includere le varie anime della coalizione. Adesso viene il momento delle scelte coraggiose. Tanti nomi si rincorrono, da Maurizio Petracca a Enza Ambrosone fino a immaginare un profilo più giovane e fresco che potrebbe essere quello di Francesco Iandolo, consigliere di APP. Resta poi da capire se affidarsi ancora a un nome della società civile, come era De Maio, o puntare su una figura più strettamente politica. Chi ha fatto già la sua scelta è Unione popolare. Luigi de magistris per avellino ha scelto il dottore Aldo D'Andrea è ufficiale la sua candidatura a sindaco. “Ho deciso di impegnarmi per la città ma senza essere contro qualcuno, ho voglia di collaborare con i miei concorrenti a cui faccio sin da ora gli auguri per la competizione. Ci sono tanti temi sul piatto, c'è una ripresa economica da corroborare, c'è l'ordinario che non bisogna trascurare e poi c'è la sanità. Mi impegnerò con i livelli preposti perchè si rilanci il comparto e non ci siano più tagli. Io sono un esempio: sono un medico in pensione però continuo a dare una mano al pronto soccorso ma la sanità non si fa con i medici in pensione e con gli specializzandi”.