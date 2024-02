Protesta a Roma, in piazza anche il partito pensionati e lavoratori per l'Italia L'impegno: garantire al Sud di uscire da una annosa situazione di sudditanza

“Quando ci sono giuste rivendicazioni non ci si può sottrarre anche a partecipare a manifestazioni”. E’ stato questo il commento di Antonio De Lieto, Presidente Nazionale del Partito Pensionati e Lavoratori per l’Italia che, con una sua delegazione ha preso parte all’evento che si è svolto a Roma ed ha visto in prima fila il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

In piazza Santi Apostoli anche il Partito nato ad Avellino nel mese di novembre 2023 e presentato ufficialmente il 3 dicembre, ha inteso manifestare.

Il Segretario Nazionale Massimo Picone ha affermato: “Qui non si tratta di schieramenti e di posizioni politiche.

Qui si tratta di difendere il Sud da scelte che lo danneggiano, ecco perché abbiamo manifestato anche noi.

Un Mezzogiorno abbandonato da questo Governo con un’idea di autonomia che non aiuterà sicuramente a colmare il divario tra nord e sud. Anche noi chiediamo che vengano sbloccati i fondi congelati, come già richiesto dal Governatore De Luca. Qui a Roma ci sono oltre 700 sindaci che ad oggi lamentano la mancanza di fondi per gestire l’ordinaria amministrazione.

Il nostro impegno, come Partito dei Pensionati e Lavoratori per l’Italia, è indirizzato soprattutto a loro al fine di poter garantire al Sud di uscire da una annosa situazione di sudditanza”.