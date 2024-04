Amministrative Avellino, Mastroberardino: non mi candido notizia falsa Il Giudice della Cassazione: nessuna candidatura

Nessuna candidatura per il centrodestra per il giudice Paola Mastroberardino, che con una missiva indirizzata alla redazione de Il Mattino precisa: non sono minimamente interressata a partecipare alla competizione elettorale.

Il magistrato della Cassazione sarebbe stata contattata direttamente dall'onorevole Fulvio Martusciello lo scorso sabato, come spiega nella missiva al quotidiano, ma avrebbe declinato l'invito a prendere parte alla campagna elettorale, nello schieramento di centrodestra.