Avellino al voto, fronda interna a Fratelli d'Italia: no alla corsa solitaria Documento al senatore Iannone: si intervenga per ripristinare il senso di logica smarrito

Si agitano le acque in Fratelli d'Italia ad Avellino. In una nota inviata al Senatore Antonio Iannone, Commissario regione Campania, i componenti del circolo territoriale di Avellino contestano la linea politica portata avanti verso le amministrative al comune capoluogo dalla presidente Ines Fruncillo.

"Data la situazione venutasi a creare circa la mancata unità della coalizione di Centrodestra alle imminenti elezioni, eventualmente appoggiata da liste civiche, con unico candidato alla carica di sindaco, sentiamo il dovere di rappresentarti - scrivono Quintarelli, Fiore e Lombardo - il disagio di gran parte dell’elettorato in merito alle scelte, in totale autonomia, dell’attuale presidenza del partito. Rileviamo, invece, la determinazione, di correre, da soli con un proprio candidato a sindaco".

"Tale improvvida scelta - accusano - potrebbe essere letale per il partito, e per gli stessi alleati, essendoci trovati, per situazioni contingenti legate alle note vicende del sindaco dimissionario, a poter contare su una possibile vittoria, con una coalizione di centrodestra sostenente un unico candidato a sindaco. Chiediamo, dunque, un tuo provvidenziale intervento per ripristinare il senso di logica che sembra smarrito". Il documento del Circolo Territoriale di Avellinoè firmato dal Commissario Avv. Vincenzo Quintarelli, dal Responsabile organizzazione Avv. Edoardo Fiore e dalla Responsabile pari opportunità Maria Teresa Lombardo.